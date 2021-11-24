Франческо Тотти: «Мы привыкли, что «Золотой мяч» отдают Месси или Роналду, но я отдал бы его Левандовскому в этом году»

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Бывший форвард «Ромы» Франческо Тотти высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

«Мы привыкли видеть, как его вручают либо Месси, либо Роналду. Но в этом году я бы отдал «Золотой мяч» Левандовскому», – сказал Тотти для Sport.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня в Париже. Начало – в 22:30 по московскому времени. На Sports.ru можно будет посмотреть прямую трансляцию мероприятия.

Пять лет назад France Football пересчитал «Золотые мячи» с учетом ЮА: у Пеле 7 (у Месси меньше), у Марадоны – два, Яшин и Беланов в пролете

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