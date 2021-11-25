Ральф Рангник: «МЮ» полон талантов, а молодость и опыт сочетаются. Направлю усилия на реализацию потенциала футболистов»

дал комментарий после назначения на пост главного тренера .

Немецкий специалист, который был руководителем по спорту и развитию , назначен главным тренером английского клуба до конца сезона.

«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Сфокусируюсь на том, чтобы этот сезон стал успешным для клуба.

Команда полна талантов. В ней отлично сочетаются молодость и опыт.

Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь футболистам реализовать свой потенциал как индивидуально, так и с командной точки зрения – что наиболее важно.

Помимо этого, я с нетерпением жду возможности поддерживать долгосрочные цели клуба в роли консультанта», – сказал Рангник.

Рангник-тренер – странный выбор для «МЮ». На обкатку фирменного футбола просто нет времени (и как в него встроить Роналду?)