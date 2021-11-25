Клопп о Рангнике: «Классный тренер едет в Англию, в «МЮ», к сожалению. Не очень хорошие новости для других команд»

Главный тренер высказался о скором назначении на пост главного тренера руководителя по спорту и развитию «Локомотива» .

«К сожалению, хороший тренер едет в Англию, в «МЮ»! Он действительно опытный тренер, выстроил два клуба с нуля – и . Ему всегда хотелось быть менеджером.

«Манчестер Юнайтед» будет организован на поле, стоит осознать это. Очевидно, это не очень хорошие новости для других команд.

Но всем тренерам мира нужно время, чтобы тренировать свои команды. Ральф быстро поймет, что здесь нет времени на это – постоянно идут игры, что все усложняет.

Это действительно хороший человек и классный тренер. И если это случится, что ж, добро пожаловать в Англию», – сказал Клопп.

Рангник привел в «Локо» уже 10 друзей (и друзей друзей). Директора по медицине обвиняли в коррупции, ассистент тренера – из 5-й лиги

Рангник едет в «МЮ» не просто временным тренером. Его условие – влияние на будущее клуба