Широков о Польше: «Рабочий вариант, не вижу сложностей. Левандовски что, по 10 человек обыгрывает? Он человек штрафной»

Теги Роман Широков Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу Роберт Левандовски квалификация ЧМ-2022 Футбол

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал итог жеребьевки стыковых матчей в отборе ЧМ-2022.

Победитель пары Россия – Польша сыграет с победителем пары Швеция – Чехия.

«Нормальный рабочий вариант, не вижу больших сложностей. Левандовски? А что он, по 10 человек обыгрывает? Против него понятно, как играть, он человек штрафной.

Мы играем с Польшей дома, не вижу, почему это непроходимый соперник. Карпин сказал, что они по уровню, как хорваты? Я думаю, что они послабее. Мы не сильнее Польши, плюс-минус одинаковые, но у нас преимущество своего поля.

Что касается Швеции или Чехии, то надо еще Польшу пройти. Я бы не был столь оптимистичен, что нам с чехами или шведами проще, чем с португальцами или итальянцами. Да, играем дома, но эти команды любят разряженное пространство. Это непростые соперники», – сказал Широков.

Опрос

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Сборная России по футболу
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54%
Сборная Польши по футболу
Проиграем Швеции/Чехии
13%
коты

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