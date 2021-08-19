«ПСЖ» предложил Винисиусу 17 млн евро в год, чтобы сорвать его переговоры с «Реалом, но игрок не заинтересован

«ПСЖ» пытался вмешаться в переговоры «Реала» с вингером о новом контракте.

Как сообщает ABC, французский клуб хочет подписать Винисиуса, так как не может договориться с о новом контракте и наверняка потеряет его летом бесплатно. Трансфер бразильца – желание президента , но «Реал» не отпустит хавбека ни за какую сумму.

Сейчас Винисиус получает около 3,3 млн евро в год. По новому контакту с «Реалом» его зарплата может вырасти до 8 млн евро в год. «ПСЖ», пытаясь сорвать переговоры и заставить Винисиуса дождаться истечения срока действующего контракта в 2024 году, предлагал футболисту соглашение на 17 млн евро в год.

«Реал» спокоен, так как Винисиус неоднократно давал понять, что деньги для него не в приоритете. Он хочет добиться успеха в Мадриде и войти в историю клуба, проведя в команде всю карьеру.

Раньше, когда «Реал» и «ПСЖ» еще вели переговоры о трансфере Мбаппе, о Винисиусе неоднократно заходила речь. Его могли включить в сделку, но президент «Реала» считал бразильца неприкасаемым и не давал добро на его уход, даже когда у хавбека мало что получалось.

Сейчас отношения между клубом и игроком идеальны.

В этом сезоне Винисиус провел 18 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.