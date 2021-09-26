Перес о словах про трансфер Мбаппе: «Меня неправильно поняли. Мы всегда с уважением относимся к «ПСЖ»

Президент «Реала» Флорентино Перес опроверг сообщения о том, что он планирует подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе уже этой зимой.
«Меня неправильно поняли. Я говорил о том, что нам нужно дождаться следующего года, чтобы получить какие-либо новости об этом.
Мы всегда с уважением относимся к «ПСЖ», с которым у нас хорошие отношения», – сказал Перес.
Сообщалось, что француз хочет перейти в «Реал» в январе и намерен давить на «ПСЖ», чтобы сделка состоялась.
В интервью на этой неделе Мбаппе признался, что хотел уйти именно в «Реал», однако отметил, что не знает, как теперь сложится его будущее.