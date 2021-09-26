Перес о трансфере Мбаппе в «Реал»: «Надеюсь, к 1 января получится все решить»

Президент «Реала» подчеркнул, что клуб попробует приобрести форварда «ПСЖ» в зимнее трансферное окно.

«Я надеюсь, что к 1 января получится все решить», – сказал Перес.

Мадридский клуб хотел подписать Мбаппе минувшим летом, однако оба предложения о трансфере были отклонены «ПСЖ».

Сообщалось, что француз хочет перейти в «Реал» в январе и намерен давить на «ПСЖ», чтобы сделка состоялась.

В интервью на этой неделе Мбаппе признался, что хотел уйти именно в «Реал», однако отметил, что не знает, как теперь сложится его будущее.

Мбаппе (пока) не будет в «Реале», «ПСЖ» мечтает о продлении контракта. Поведение Килиана в этой ситуации – топ