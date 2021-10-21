«Реал» для Холанда – приоритетный вариант в случае ухода из «Боруссии» (Goal)

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может перейти в «Реал».

Мадридский клуб – приоритетный вариант для 21-летнего норвежца в случае ухода из «Боруссии», утверждает Goal.

Летом 2022 года в контракте Эрлинга активируется сумма отступных – 75 миллионов евро.

Игрок сказал своему окружению, что переезд в Мадрид наиболее привлекателен для него, однако он еще не принял окончательного решения о своем будущем.

Мино Райола, агент Холанда, недавно сообщил, что у футболиста уже есть дом в Испании. Однако трансфер во многом будет зависеть от того, сможет ли «Реал» подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Интерес у Холанду проявляют и английские клубы – «Ман Сити», «МЮ», «Челси» и «Ливерпуль». И норвежцу очень нравится английский футбол.

Холанд забил 9 голов в 6 матчах Бундеслиги в этом сезоне, но он не играет больше месяца из-за травмы. Его статистика – здесь.

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