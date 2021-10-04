«Сити», «ПСЖ» и «Бавария» опережают «Реал» в борьбе за Холанда. «Ньюкаслу» форвард тоже интересен

Интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду проявляют многие европейские клубы.

Как пишет As, , «ПСЖ» и опережают мадридский «Реал» в борьбе за 21-летнего форварда.

Французский клуб хотел бы видеть Холанда в атаке вместе с Лионелем Месси и Неймаром. Осуществить сделку могут помочь хорошие отношения боссов с агентом игрока Мино Райолой. Минувшим летом в Париж переехал другой клиент Райолы – вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

«Бавария» ждет, что Холанд продемонстрирует желание уйти из . Если этого не произойдет, то мюнхенский клуб попытается продлить контракт с нападающим Робертом Левандовским. На данный момент в «Баварии» опасаются, что поляк захочет сменить клуб. Срок его действующего соглашения истекает летом 2023 года.

Отмечается, что для будущего Холанда важной может стать политика новых владельцев «Ньюкасла». Как ожидается, саудовцы попытаются подписать звезду следующим летом, и Холанд – один из вариантов, рассматриваемых в «Ньюкасле».

На этом фоне единственным преимуществом является тот факт, что клуб может дать норвежцу возможность сыграть рядом с Килианом Мбаппе. Как уже сообщалось, «Мадрид» хочет убедить Холанда спортивными перспективами, а не деньгами.

В этом сезоне Холанд забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 6 матчах Бундеслиги. Его статистика – здесь.