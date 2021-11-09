Все клубы АПЛ выступили против проведения ЧМ каждые 2 года

Клубы АПЛ выступили против идеи проведения чемпионата мира каждые 2 года.

«Все 20 клубов Премьер-лиги обсудили процесс реформы международного календаря после 2024 года и и единогласно выступили против предложения ФИФА проводить чемпионат мира среди мужчин раз в два года, равно как и против любых планов, которые предполагают значительное увеличение длительности окон на матчи сборных.

Клубы выразили обеспокоенность по поводу негативного воздействия последних предложений на состояние игроков, на болельщиков, предсезонную подготовку и качество соревнований», – говорится в сообщении на сайте АПЛ.

ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года (идея Венгера). УЕФА недоволен, а Пеп просит продлить год до 400 дней