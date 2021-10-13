Венгер о ЧМ раз в 2 года: «Молодежь поддерживает идею, против те, кому за 50. Неприятие основано на эмоциях»

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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, сейчас возглавляющий отдел ФИФА по глобальному развитию футбола, высказался об идее проводить чемпионат мира раз в 2 года.

«Я удивлен тем, что в обществе, свободном от дискриминации, любой человек, идущий по улице, на вопрос о том, хороша ли идея о проведении женского чемпионата мира раз в два года, ответит: «Да, прекрасно, это поможет развитию игры».

Тогда почему это плохо для мужчин? Это демонстрирует, что неприятие [идеи о ЧМ раз в 2 года] основано на эмоциях. Мы выросли, зная, что чемпионат мира проходит каждые четыре года, и мы хотим, чтобы все осталось по-прежнему.

Мнения в наших опросах разделились. Молодое поколение поддерживает эту идею, а те, кому за 50, выступают против нее.

Не нужно бояться. Современный парень, который смотрит футбол, хорошо осведомлен, он требователен, ему важно качество того, что он смотрит. Сегодня существует запрос на качество, а люди хорошо информированы. Мы несем ответственность за то, чтобы это качество им предоставить», – сказал Венгер в интервью Рио Фердинанду.

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