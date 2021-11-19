Карпин останется тренером сборной России как минимум до стыков (РБК)

планирует продолжить работать главным тренером сборной России.

РБК со ссылкой на одного из игроков национальной команды утверждает, что Карпин останется в этой должности как минимум до стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022.

Объявить об этом тренер планирует во время передачи «Коммент.Шоу», сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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