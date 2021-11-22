Семак о том, останется ли Дзюба пенальтистом: «Подумаем. По проценту забитых он один из лучших в «Зените»

Теги Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Ярослав Ракицкий Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак  после матча Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1) прокомментировал ситуацию с исполнителями 11-метровых, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Почему второй пенальти бил Ракицкий? Дзюба предлагал Малкома.

– Ракицкий чувствовал уверенность в своих силах. Поэтому пробил в сложной ситуации.

– Не думаете отстранить Дзюбу от пенальти, учитывая, что в последние год-полтора он много мазал?

– Несмотря на незабитый пенальти, по проценту забитых он один из лучших в нашей команде. Будет бить дальше или нет – над этим подумаем, – сказал Семак.

Спорный пенальти, который вывел «Зенит» в весну: били ли Дзюбу локтем в лицо?

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