Дзюба, Малком, Клаудиньо – в старте «Зенита» на матч с «Мальме». Мостовой и Кузяев – в запасе

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».
С первых минут на поле выйдут Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Артем Дзюба.
Запасные «Зенита»: Давид Бязров, Даниил Одоевский, Данила Хотулев, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Даниил Кузнецов, Андрей Мостовой.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На нашем сайте будет посмотреть игру в прямом эфире. Начало – в 23:00 по московскому времени.