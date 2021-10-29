Дзюба, Малком, Клаудиньо – в старте «Зенита» на матч с «Мальме». Мостовой и Кузяев – в запасе

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч группового этапа против «Мальме».

С первых минут на поле выйдут Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, , Клаудиньо, .

Запасные : Давид Бязров, Даниил Одоевский, Данила Хотулев, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, , Даниил Кузнецов, Андрей Мостовой.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На нашем сайте будет посмотреть игру в прямом эфире. Начало – в 23:00 по московскому времени.