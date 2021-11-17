Месси о Роналду: «Наше соперничество в Ла Лиге останется в истории. Это был очень красивый сюжет»

Форвард высказался относительно игры нападающего «Манчестер Юнайтед» , а также об их соперничестве во время выступлений в Ла Лиге за «Барселону» и «Реал» соответственно.

– Что думаете об игре Роналду?

– – очень сильная команда с отличными игроками. Криштиану уже знал клуб, но тогда был другой этап. Сейчас он впечатляюще адаптировался.

С самого начала он, как всегда, забивал голы и не испытал проблем с адаптацией. В АПЛ все не так гладко, это сложнейший турнир, в котором все меняется. После декабря многое меняется, всякое может случиться.

– Скажите честно – не скучаете по очным матчам?

– Прошло много времени с тех пор, как мы перестали выступать в одной лиге. Мы боролось индивидуально и в составе команд за одни и те же цели.

Это был очень красивый сюжет для нас и болельщиков, которые были в восторге. Это прекрасное воспоминание останется в истории футбола, – сказал аргентинец.