Оуэн о «Золотом мяче»: «Месси опережает Роналду в этом сезоне. Он взял трофей с Аргентиной»

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Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн, получивший «Золотой мяч» в 2001 году, высказался об игроках, которые претендуют на приз в этом году.

«В этом году претендентов много. Конечно, Месси и Роналду уже больше 10 лет доминируют и получают этот приз.

Мне кажется, Месси опережает Роналду в борьбе за награду в этом сезоне. Причина – его подвиги со сборной Аргентины, он завоевал трофей на международном уровне», – сказал Оуэн.

Напомним, у Месси шесть «Золотых мячей», у Роналду – пять.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.

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