Оуэн о «Золотом мяче»: «Месси опережает Роналду в этом сезоне. Он взял трофей с Аргентиной»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн, получивший «Золотой мяч» в 2001 году, высказался об игроках, которые претендуют на приз в этом году.
«В этом году претендентов много. Конечно, Месси и Роналду уже больше 10 лет доминируют и получают этот приз.
Мне кажется, Месси опережает Роналду в борьбе за награду в этом сезоне. Причина – его подвиги со сборной Аргентины, он завоевал трофей на международном уровне», – сказал Оуэн.
Напомним, у Месси шесть «Золотых мячей», у Роналду – пять.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.