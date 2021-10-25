Месси – лучший футболист года по версии читателей Goal.com, Роналду – 2-й, Левандовски – 3-й

Спортивный сайт Goal.com представил рейтинг лучших футболистов 2021 года.
По итогам голосования, в котором приняли участие более 14 миллионов человек, первое место занял форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. У него на 24 голоса больше, чем у нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Третьим стал форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.
В этом году рейтинг составлялся по итогам голосования, в котором читатели Goal.com выбирали между двумя футболистами. В паре Месси – Роналду долгое время лидировал португалец, но аргентинец выиграл с небольшим преимуществом, набрав 50,1% голосов.
Месси также обошел Левандовского, набрав 53,3% голосов против 46,7% у поляка. Это позволило Лионелю возглавить рейтинг.
Топ-10 лучших игроков 2021 года по версии читателей Goal.com:
1. Лионель Месси
2. Криштиану Роналду
3. Роберт Левандовски
4. Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет)
5. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция)
6. Эрлинг Холанд («Боруссия» / Норвегия)
7. Карим Бензема («Реал» / Франция)
8. Нголо Канте («Челси» / Франция)
9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия)
10. Неймар («ПСЖ» / Бразилия).
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