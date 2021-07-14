«Марадона бил меня много раз, тащил за волосы по лестнице. Я не жаловалась, Фидель Кастро помог бы ему». Кубинка о жизни с Диего

Кубинка Мавис Альварес заявила, что экс-форвард и тренер сборной Аргентины Диего Марадона избивал ее.

Они познакомились, когда девушке было 16 лет, Диего жил на Кубе с 2000 по 2004 год.

«Диего бил меня много раз. Однажды он затолкал меня в машину, тащил за волосы вверх по лестнице.

Я не подавала жалоб на него. Что бы я могла сказать? Он не отпустил бы меня, хотя я хотела уйти, но он не позволил.

И я не верю, что суд и полиция предприняли бы что-то. Фидель Кастро помог бы ему и не допустил бы ничего подобного.

Как-то я была в баре с ним, где Диего подрался. В полицию забрали его, другого мужчину и меня. Но, должно быть, кто-то позвонил, потому что потом полицейскому сделали выговор за арест Марадоны.

Много раз Диего выгонял меня из своего дома. Однажды он ударил меня, когда я подняла трубку – звонила его жена Клаудия Вильяфанья. Я ответила на звонок, потому что Диего всегда говорил мне, что они больше не вместе, разошлись и разводятся. Когда я передавала телефон Диего, он швырнул его на пол, ударил меня и бросил на кровать. Я пережила тот момент и многое другое», – сказала 37-летняя Альварес.

Она также заявляла, что Марадона подсадил ее на наркотики в 16 лет и заставлял увеличить грудь.