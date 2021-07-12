Кубинка заявила, что Марадона подсадил ее на наркотики в 16 лет и заставлял увеличить грудь

Кубинка Мавис Альварес в интервью America TeVe заявила, что бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона соблазнил ее, когда ей было 16 лет.

В 2000 году Марадона проходил на Кубе курс реабилитации в связи с кокаиновой зависимостью. Человек из его окружения обратился к Альварес и попытался убедить ее посетить отель игрока: «Он больше часа убеждал меня в том, что помочь Диего очень важно, что он мировая знаменитость, друг Кубы, что у него депрессия. В итоге я согласилась».

С тех пор, по утверждениям девушки, и начался их роман, продолжавшийся три года. Пока длились их отношения, Марадона спровоцировал ее начать принимать наркотики, из-за чего в дальнейшем она длительное время лечилась от наркозависимости.

«Мне было 16, когда Диего познакомил меня с наркотиками. Он уговаривал меня, настаивал. Ему было одиноко, и чтобы его порадовать, я согласилась попробовать кокаин. Это была самая большая ошибка в моей жизни», – отметила Альварес.

Также она заявила, что аргентинец заставлял ее пойти на операцию по увеличению груди, хотя она была еще подростком. Хирургическая процедура должна была быть проведена в Аргентине из-за того, что она опасалась занести в организм инфекцию в кубинской клинике.

Девушка заявила, что ей очень стыдно за себя после всего, что произошло под влиянием Марадоны, но отметила, что «мы не всегда выбираем, что будет с нами».