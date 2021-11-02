Геннадий Орлов: «Лимит ничего не дает. У Зобнина зарплата более 3 млн в год, а какая польза от него в сборной?»

Журналист Геннадий Орлов, комментируя информацию о зарплате хавбека «Спартака» , высказался о лимите на легионеров в .

«Мы никак не можем отменить лимит. Все тренеры говорят: «Отмените лимит!» С 2009 года он у нас. Он ничего не дает. Но руководство страны, министры говорят: «Нет, надо оставить квоту для наших ребят». Ну вот они и оставляют квоту для наших ребят.

У Зобнина зарплата более 3 миллионов в год. А какая польза от него в сборной? Я сейчас даже про не говорю. Какая польза? Вот это как раз диссонанс, это то, что происходит. И такая зарплата на Западе – редкость. У Модрича, кажется, 4 миллиона, а он игрок суперкласса, играет в сборной Хорватии.

Мы на берегу должны все организационные проблемы решить до выхода на футбольное поле. Помню, при том же Дюкове «Зенит» процветал. И сейчас продолжает – «Зенит»-то в чемпионате страны все время на первых ролях. И в сборной вон сколько игроков у .

И он сам, опираясь на мнение тренеров, говорил: «Да, надо отказаться от лимита». Общественное дело, футбол – это не просто так. Но надо слушать профессионалов», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».