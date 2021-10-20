Министр спорта РФ о лимите: «Клубы должны делать отчисления за каждого легионера, если их много. Можно установить квоту для молодых россиян»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о лимите на легионеров в .

«Очень тесно взаимодействуем с РФС и его руководством. Мы совместными усилиями внесли проект комплекса мер, которая касается развития детского футбола. Плюс такого подхода в том, что все уровни пирамиды должны быть тесно взаимосвязаны.

Когда мы говорим, что нет успеха в сборной команде, мы должны понимать, что все зависит от детского спорта и уровня подготовки. Мы говорим, что у нас нет конкуренции в футболе. Хотим мы или не хотим, но легионеры не могут представлять нашу сборную команду. А ее должны представлять яркие наши игроки.

Необходимо обеспечить максимальную конкуренцию для российских игроков с легионерами. Потому что ни для кого не секрет, что порой завышенные зарплаты российских футболистов не оправданы.

Лимит? Я много раз говорил, что у меня не противоположная президенту точка зрения. К лимиту нельзя подходить как к волшебной палочке. Важно содержание лимита.

Если легионеров много, то мы считаем, что клубы должны платить за каждого из них. Делать отчисления на развитие детского футбола. Можно установить заявочную квоту для молодых российских игроков», – сказал Матыцин.