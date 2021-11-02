Олич о лимите: «Игрок, которого Transfermarkt оценивает в 1 млн евро, в России стоит 5. Результат видим в еврокубках»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о лимите на легионеров в .

«Самая большая проблема чемпионата России – это российские игроки, а не легионеры. Благодаря лимиту футболист, которого Transfermarkt оценивает в 1 млн евро, в вашей стране стоит 5 млн евро. Качественных русских игроков мало, а лимит только поднимает на них цену.

Результат мы видим в Лиге чемпионов, Лиге Европы, где российские клубы давно не добиваются успеха. Футбольным властям об этом надо подумать.

Мы вчера сидели, разговаривали с Модричем, другими игроками. Они все думали, что Россия сильнее. Ожидали намного большего», – заявил Олич.