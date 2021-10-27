Майкл Оуэн: «Левандовски должен получить «Золотой мяч». Будет преступлением, если он не возьмет его в ходе карьеры»

Бывший нападающий и «Реала» , получивший «Золотой мяч» в 2001 году, высказался об игроках, которые претендуют на приз в этом году.

«Мне кажется, Левандовскому очень не повезло с «Золотым мячом» в ковидный сезон, когда его то ли отложили, то ли отменили. Я бы выбрал его.

Есть и другие кандидаты – не поймите меня неправильно, но провел отличный сезон, хотя он ничего и не выиграл. С другой стороны, есть Жоржиньо, который выиграл все. Но я не уверен, что он достаточно хорош, чтобы обойти в голосовании Левандовского. Поэтому я бы выбрал Роберта.

Левандовски снова выиграл Бундеслигу. Его статистика просто ошеломляет, а его голы в прошлом году... Поэтому я думаю, что «Золотой мяч» должен получить Левандовски. Будет настоящим преступлением, если он не выиграет в ходе карьеры. Это потрясающий игрок», – сказал Оуэн.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.

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