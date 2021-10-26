Ривалдо: «Левандовски – фаворит «Золотого мяча». Он заслужил его, как и Месси, и Салах»

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо, получивший в 1999 году, считает форварда «Баварии» Роберта Левандовского основным претендентом на получение приза в этом году.

«Я считаю, что – фаворит в борьбе за «Золотой мяч». Он заслужил этот приз, как и Лео Месси, и .

Форвард «Баварии» – фантастический футболист и прекрасный бомбардир. Он делает разницу для своей команды. Мы еще раз увидели это во вторник (в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» поляк сделал хет-трик – примечание Sports.ru)», – сказал Ривалдо для Betfair.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.