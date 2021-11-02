Рио Фердинанд: «Левандовски выиграет «Золотой мяч». У него статистика Роналду и Месси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» считает, что в этом году выиграет форвард «Баварии» .

«Думаю, в этом году [выиграет] Левандовски. 56 голевых действий в 38 матчах – невероятно. Это статистика Роналду и Месси», – сказал англичанин.

Также Фердинанд высказался о шансах хавбека «Челси» Жоржиньо получить приз.

«Ситуация с Жоржиньо сбивает меня с толку. Он не лучший игрок «Челси», в сборной Италии он тоже не главное действующее лицо.

Он очень хороший игрок, не поймите меня неправильно, я вовсе не пытаюсь проявить неуважение, но я не понимаю, как он попал в список игроков с учетом того, на каком уровне эти парни играли.

Если посмотреть на , на их путь к победе в Лиге чемпионов, то Канте был лучшим в 5 из 6 последних игр. Это сбивает меня с толку. Я понимаю, что Жоржиньо выиграл два значимых трофея. Но противопоставлять его Роналду, Месси, Левандовскому, Салаху, – это бессмысленно», – считает Фердинанд.