Переход Погба в «Реал» ближе, чем когда-либо. Перес хочет брать свободных агентов

Полузащитник Поль Погба может перейти из в «Реал».

Сейчас переход хавбека в мадридский клуб ближе, чем когда-либо ранее. Президент считает, что сейчас клубу необходимо подписывать игроков на правах свободных агентов, пишет Marca.

В руководстве «Мадрида» есть разногласия по поводу трансфера Погба, но тренеру Карло Анчелотти хавбек нравится. С симпатией к Полю относятся и футболисты, которые уже знакомы с ним – это Килиан Мбаппе, который также летом может оказаться в «Реале», и Карим Бензема.

В «Реале» осознают необходимость усиления полузащиты в ближайшее время. Главная цель «Мадрида» – трансфер Мбаппе. Подписание контракта с полузащитником идет следом в списке приоритетов.

Срок действующего соглашения Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022 года, и стороны не могут договориться о его продлении. После мышечной травмы, которую игрок получил в расположении сборной Франции, «Юнайтед» сомневается, что стоит пытаться сохранить Погба.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 13 матчей за «Юнайтед» и сделал семь голевых передач (4 из них – в матче 1-го тура с «Лидсом»). Статистику хавбека можно изучить по ссылке.