Мбаппе – главная цель «Реала». В клубе обсуждают трансферы Погба и Тчуамени и следят за Кунде

«Реал» планирует трансферы на следующий год.

Главная цель мадридского клуба – нападающий . Однако в думают и о приобретении полузащитника – обсуждаются кандидатуры Поля Погба ( ) и Орельена Тчуамени ( ). Также в «Мадриде» следят за защитником «Севильи» Жюлем Кунде.

После того, как Зинедин Зидан вернулся в «Реал», клуб активно подписывал французов. Благодаря Зидану команду пополнили Рафаэль Варан, Тео Эрнандес, Ферлан Менди. Уход Зидана из клуба не привел отказу от такой тенденции в трансферах. Недавно в команду перешел Эдуардо Камавинга.

Отмечается, что французский – второй язык в раздевалке «Реала», так как в команде, помимо французов, есть бельгийцы Эден Азар и Тибо Куртуа.