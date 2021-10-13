Мбаппе – главная цель «Реала». В клубе обсуждают трансферы Погба и Тчуамени и следят за Кунде

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«Реал» планирует трансферы на следующий год.

Главная цель мадридского клуба – нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Однако в «Реале» думают и о приобретении полузащитника – обсуждаются кандидатуры Поля Погба («Манчестер Юнайтед») и Орельена Тчуамени («Монако»). Также в «Мадриде» следят за защитником «Севильи» Жюлем Кунде.

После того, как Зинедин Зидан вернулся в «Реал», клуб активно подписывал французов. Благодаря Зидану команду пополнили Рафаэль Варан, Тео Эрнандес, Ферлан Менди. Уход Зидана из клуба не привел отказу от такой тенденции в трансферах. Недавно в команду перешел Эдуардо Камавинга.

Отмечается, что французский – второй язык в раздевалке «Реала», так как в команде, помимо французов, есть бельгийцы Эден Азар и Тибо Куртуа.

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