«Реал» сохраняет интерес к Погба и может подписать его бесплатно

«Реал» сохраняет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
По данным Marca, в следующие несколько месяцев мадридский клуб будет внимательно следить за развитием ситуации с 28-летним французом.
Если Погба так и не продлит истекающий следующим летом контракт, «Реал» может подписать его бесплатно.
Но даже этот вариант не обойдется мадридскому клубу дешево, учитывая, что Поль хочет получить высокую зарплату, а также ему придется платить подписной бонус.
Статистику футболиста можно изучить здесь.