«Реал» сохраняет интерес к Погба и может подписать его бесплатно

«Реал» сохраняет интерес к полузащитнику Полю Погба.

По данным Marca, в следующие несколько месяцев мадридский клуб будет внимательно следить за развитием ситуации с 28-летним французом.

Если Погба так и не продлит истекающий следующим летом контракт, может подписать его бесплатно.

Но даже этот вариант не обойдется мадридскому клубу дешево, учитывая, что Поль хочет получить высокую зарплату, а также ему придется платить подписной бонус.

Статистику футболиста можно изучить здесь.