«Реал» сохраняет интерес к Погба и может подписать его бесплатно

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«Реал» сохраняет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

По данным Marca, в следующие несколько месяцев мадридский клуб будет внимательно следить за развитием ситуации с 28-летним французом.

Если Погба так и не продлит истекающий следующим летом контракт, «Реал» может подписать его бесплатно.

Но даже этот вариант не обойдется мадридскому клубу дешево, учитывая, что Поль хочет получить высокую зарплату, а также ему придется платить подписной бонус.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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