Сантуш уйдет из сборной Португалии в случае невыхода на ЧМ-2022

высказался о возможной отставке с поста главного тренера сборной , которой предстоит сыграть в стыковых матчах за право выхода на .

– Вы говорили с Фернанду Гомешем (глава Португальской федерации футбола – прим. Sports.ru) о возможном уходе после поражения от Сербии?

– Нет, я даже не думал об этом. Когда я договаривался с Гомешем в 2014-м, то сказал, что если я не выполню задачу, то в тот же день уйду сам, без всяких разговоров.

Я решал все поставленные передо мной задачи. Мы три раза выходили на крупные турниры, сейчас, правда, не попали напрямую.

Но сколько раз Португалия играла в плей-офф? Разве мы не выходили в финальный турнир?

– Вы уйдете в отставку, если не выйдете на ЧМ-2022?

– Этого не случится. Но если случится, то я уйду, – сказал Сантуш.