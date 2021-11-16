Сантуш уйдет из сборной Португалии в случае невыхода на ЧМ-2022

Теги Сборная Португалии по футболу отставки Фернанду Сантуш ЧМ-2022 Федерация футбола Португалии квалификация ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи Футбол

Фернанду Сантуш высказался о возможной отставке с поста главного тренера сборной Португалии, которой предстоит сыграть в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022.

– Вы говорили с Фернанду Гомешем (глава Португальской федерации футбола – прим. Sports.ru) о возможном уходе после поражения от Сербии?

– Нет, я даже не думал об этом. Когда я договаривался с Гомешем в 2014-м, то сказал, что если я не выполню задачу, то в тот же день уйду сам, без всяких разговоров.

Я решал все поставленные передо мной задачи. Мы три раза выходили на крупные турниры, сейчас, правда, не попали напрямую.

Но сколько раз Португалия играла в плей-офф? Разве мы не выходили в финальный турнир?

– Вы уйдете в отставку, если не выйдете на ЧМ-2022?

– Этого не случится. Но если случится, то я уйду, – сказал Сантуш.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные