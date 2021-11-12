Сантуша не уволят из сборной Португалии. Он будет готовить команду к стыковым матчам

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Фернанду Сантуша не планируют увольнять с поста главного тренера сборной Португалии.

Португальцы уступили Сербии в заключительном матче группового этапа квалификации ЧМ-2022 (1:2) и упустили возможность напрямую пробиться в финальную часть турнира.

Тем не менее Федерация футбола Португалии по-прежнему доверяет 67-летнему специалисту. Он будет готовить команду к стыковым матчам, которые пройдут в марте следующего года.

Сантуш тренируют сборную Португалии с 2014 года. При нем команда в 2016 году выиграла чемпионат Европы, а в 2019-м – Лигу наций УЕФА.

России может достаться Португалия или Италия во втором раунде стыков. Путь на ЧМ-2022 все сложнее

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