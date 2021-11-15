Фернанду Сантуш: «Роналду говорил сербскому игроку: «Если бы мой гол не отменили, ты бы сейчас не смеялся». Сказал Криштиану успокоиться»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал об эмоциях, которые испытывал форвард после того, как команде не удалось напрямую выйти на ЧМ-2022.

После поражения от Сербии (1:2) в квалификации капитан команды эмоционально пообщался с тренером Фернанду Сантушем, подошедшим пожать игроку руку. Роналду показал специалисту указательный палец, а затем всплеснул руками.

«Когда матч [с Сербией] закончился, разочарование было ужасным. Игроки лежали на газоне, остальные стояли, опустив головы.

Я вышел на поле, чтобы поддержать игроков, и прошел мимо Криштиану, который говорил игроку сборной : «Если бы мой третий гол не отменили, то ты бы сейчас не смеялся».

Я просто сказал ему успокоиться и пошел поддерживать остальных игроков. Криштиану полностью уверен во мне», – рассказал Сантуш в интервью TVI.

В марте на 93-й минуте матча с Сербией (2:2) Роналду пробил по воротам, но защитник сербской команды Стефан Митрович в подкате вынес мяч. Судьи посчитали, что в том эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано.

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