«МЮ» тратит на зарплаты 422 млн евро в год. С приходом Роналду, Санчо и Варана сумма выросла на 23,1%

Зарплатная ведомость серьезно возросла.

На зарплаты персонала, в том числе игроков, клуб тратит 354 миллиона фунтов в год (почти 422 млн евро в год), пишет Daily Mail. После прихода , и зарплатная ведомость «МЮ» выросла на 23,1%.

Выручка «МЮ» выросла на 16,1% и достигла 126,5 млн фунтов (более 150 млн евро). Доход от проведения матчей достиг 18,8 млн фунтов, в то время как в прошлом году он составил 1,7 млн фунтов, так как матчи проходили при пустых трибунах.

По данным на 30 сентября, чистый долг «Юнайтед» – 439,7 млн фунтов (почти 524 млн евро). Это чуть меньше, чем в прошлом году: в 2020-м долг «МЮ» составлял 440,6 млн фунтов (525 млн евро).