Майка Ричардс: «В «МЮ» все хотят быть главной звездой, а не бегать и отбирать мяч. Это не команда»

Бывший защитник «Манчестер Сити» оценил игру в этом сезоне.

«Это группа игроков, а не команда. Все хотят быть главной звездой вместо того, чтобы заниматься базовыми футбольными вещами – бегом, отбором мяча.

Если вы подписываете Роналду, то в каком стиле вы планируете играть? Роналду доступен на рынке, вы думаете, что надо его брать, но в то же время вы пытаетесь выпустить на поле Бруну, Погба, Санчо, Рэшфорда, Гринвуда. Откуда взяться балансу?

Пусть кто-то отрабатывает за Роналду, пока он делает свою работу в нападении, раз уж такое дело. Сульшер говорил, что «МЮ» собирается играть первым номером, но «Ливерпуль» просто разобрал их на части.

Нужно играть с двумя хавбеками оборонительного плана, сосредоточить внимание крайних защитников на обороне и использовать контратаки. «МЮ» не так хорош, как «Ман Сити», «Ливерпуль» или «Челси», так что лучше обороняться глубоко и делать то, что удается лучше всего. Нужно вернуться к основам», – сказал Ричардс.

Вот так уничтожение «МЮ» смотрелось с трибуны «Олд Траффорд». «Ливерпуль» отправил Сульшера на дно, но тот пока не сдается