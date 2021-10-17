Джон Барнс: «Трансфер Санчо не ошибка. Возможно, ошибкой был переход Роналду. Мне жаль Джейдона»

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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джон Барнс высказался о положении хавбека Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

«Санчо сказали, что за ним будущее, но сейчас он на второстепенных ролях.

Трансфер Санчо не был ошибкой. Возможно, ошибкой был переход Роналду. Сколько звезд вы хотите подписать вместо того, чтобы взять тех, которые могут дополнять их? У «Манчестер Юнайтед» нарушен баланс.

Санчо пришел за 80 млн фунтов, чтобы стать одним из главных игроков атаки, но сейчас он сидит на скамейке. Как ему проявить себя?

Поэтому мне жаль Санчо, как и Маркуса Рэшфорда, и Мэйсона Гринвуда в определенной степени. Роналду и Фернандеш доминируют в атаке команды», – сказал Барнс для BonusCodeBets.

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