Оле-Гуннар Сульшер: «Роналду – лучший. Какой гол»

Главный тренер прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:0) в 10-м туре .

«Конечно, когда ты уходишь с поля, побеждая 3:0, а мяч не летит в наши ворота – да так, что Де Хеа не надо делать сэйвы – это приятно. Иногда в футболе [удача] за нас, а иногда и против.

Варан – топ-игрок. Он хорошо читает игру, быстр и очень опытен. Его возвращение очень важно для нас. Все голы отличные. Первый – главный. Какой пас от Бруну, Криштиану – лучший. Если он не забивает, то все равно сосредоточен на следующем моменте. Какой гол.

Сегодняшняя игра построена на упорной работе, дисциплине и удержании мяча подальше от наших ворот. Пространство открывается, особенно когда забиваешь первым. Первый гол всегда решает, как пойдет игра», – сказал Сульшер.