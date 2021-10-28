Оле-Гуннар Сульшер: «Роналду – лучший. Какой гол»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Тоттенхэм Давид Де Хеа Рафаэль Варан Бруну Фернандеш Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:0) в 10-м туре АПЛ.

«Конечно, когда ты уходишь с поля, побеждая 3:0, а мяч не летит в наши ворота – да так, что Де Хеа не надо делать сэйвы – это приятно. Иногда в футболе [удача] за нас, а иногда и против.

Варан – топ-игрок. Он хорошо читает игру, быстр и очень опытен. Его возвращение очень важно для нас. Все голы отличные. Первый – главный. Какой пас от Бруну, Криштиану – лучший. Если он не забивает, то все равно сосредоточен на следующем моменте. Какой гол.

Сегодняшняя игра построена на упорной работе, дисциплине и удержании мяча подальше от наших ворот. Пространство открывается, особенно когда забиваешь первым. Первый гол всегда решает, как пойдет игра», – сказал Сульшер.

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