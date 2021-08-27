«Реал» был готов заплатить 220 млн евро за Мбаппе. «ПСЖ» не продаст игрока в это окно

«Реал» мог вновь увеличить свое предложение о трансфере форварда «ПСЖ» .

«Сливочные» были готовы заплатить за француза 220 млн евро, утверждает инсайдер Sky Sports Каве Солекол. Парижане все еще не намерены продавать нападающего.

Отмечается, что в это трансферное окно сделка точно не состоится из-за нехватки времени, но следующим летом «Реал» подпишет Мбаппе бесплатно.

Мадридский клуб начал переговоры о трансфере Килиана со 160 млн евро.

Мбаппе (пока) не будет в «Реале», «ПСЖ» мечтает о продлении контракта. Поведение Килиана в этой ситуации – топ