Карпин о конфликте с Дзюбой: «Был, но если я с ним не общаюсь, откуда он сейчас может быть?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вновь ответил на вопрос о перспективах форварда «Зенита» в национальной команде.

– Вы сказали, что поставили точку в истории с Дзюбой. Это прямо точка-точка? При вас его не будет в сборной? Может вернуться в сборную на стыки или для вас эта история полностью закрыта?

– Посмотрим.

– То есть все-таки возможно?

– Посмотрим.

– Ставим многоточие, а не точку?

– Посмотрим.

– Что сейчас Дзюба должен сделать медийно, чтобы снова рассматриваться в сборную, в случае хорошей игры? Сказать: «Я был неправ в октябре, жалко, что я подвел сборную?»

– Нет, он должен хорошо играть за свой клуб.

– Многих удивило, что после одного светского мероприятия какая-то блогерша дала цитату в газету, мол вы сказали: «У меня с Дзюбой конфликт».

– Был. Был конфликт – да. Вот именно! Понимаете, там так подано. Вопрос был: «А у вас был конфликт с Дзюбой?» Да, был. «А кто на данный момент лучший нападающий?». Я говорю: «Смолов. На данный момент, в сентябре, Смолов». А итоге «Кто лучший нападающий? – Смолов». А вопрос был про данный момент.

– На данный момент у вас нет конфликта с Дзюбой?

– Его и быть не может. Если я с ним не общаюсь, откуда у меня может быть конфликт?

– Вы не считаете, что люди, которые реально нужны, – а Дзюба в какой-то степени нужный – заслуживают особенного к себе отношения? Большей теплоты? Может, дать Дзюбе чуть-чуть побольше – и тогда получишь от него побольше…

– А от команды, возможно, меньше тогда получишь. От всей команды. Ну, возможно, как пример. Такой не рассматриваете вариант?

– Сложилось ощущение, что Черчесов Дзюбе доверился, и тот всего себя отдал этой сборной, зарядил на этом чемпионате мира.

– А на чемпионате Европы?

– Ну на чемпионате Европы, значит, чуть-чуть не хватило.

– Вот и все. Тогда так сложилось, сейчас так.

– А в целом у вас философия позволяет кого-то холить и лелеять, не обязательно Дзюбу?

– Ко всем должно быть равное отношение. И Дзюба это сам прекрасно понимал. На встрече в Питере сказал: «Георгич, да, я все понимаю, я понимаю, что никаких поблажек мне там не будет».

Я ему сказал, что не знаю, буду ли его вызывать, мы сейчас встречаемся просто поговорить, пообщаться. Если вызову – не знаю, будет ли он играть. Он сказал: «Да, я все понимаю, вы такой, у вас ни для кого поблажек не будет».

При этом, хоть я говорил о равном отношении ко всем игрокам, после включения в расширенный список я всем из этого списка не звонил, а Дзюбе позвонил. Агаларову, например, не звонил. Да, собственно, никому больше и не звонил, – сказал Карпин.

В этом сезоне 33-летний форвард провел 19 матчей за во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.

«Глобальная мысль одна: мы боимся». Глубокая рефлексия Карпина после проигрыша Хорватии