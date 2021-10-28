Карпин о невызове Дзюбы: «Его отказ – не главная причина. В «Зените» он тоже не играл в основном составе 2 игры»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не вызвал нападающего для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022 в ноябре.

– Вы после октябрьского сбора говорили, цитирую: «Допускаю, что он снова откажется. Напишу: «Ну что, форму набрал?» Если ответит «да», тогда включу в расширенный список». Я правильно понимаю, что вы ему не писали, набрал ли он форму?

– Правильно понимаете.

– Вы сейчас его не рассматриваете, потому что считаете, что он недостаточно хорошо или результативно играл, чтобы заслужить вызов, или это все-таки следствие того сентябрьского отказа?

– Нет, это не главная причина – отказ. Допустим, две последние игры в «Зените» он тоже не играл. В основном составе, я имею в виду.

– А выходов на замену таких недостаточно вам?

– Мне – нет, – сказал Карпин.

33-летний форвард в матче со «Спартаком» (7:1) вышел на замену на 75-й минуте и забил гол. В игре против «Динамо» (4:1) он появился на поле на 66-й минуте и также отметился забитым мячом.

Всего у Дзюбы 7 мячей в 13 турах . Он делит второе место в списке лучших бомбардиров лиги с Сердаром Азмуном и Федором Смоловым.

Россия сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).

Дзюба отказался ехать в сборную, потому что «не набрал оптимальную форму». Карпин только пожал плечами