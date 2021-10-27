Карпин о Дзюбе: «Надеялись на него тогда, не был готов – ну, окей. Сейчас уже не надеялись»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.
– То, что Дзюбу не вызвали, связано с тем, что он тогда ответил именно так?
– Мы надеялись тогда, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов – ну, окей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись.
– Не включили в список, так как знали – он ответит так же?
– Решили не надеяться.
– Был хоть один тренер в штабе, который высказывался за вызов?
– Нет, не было, – сказал Карпин.