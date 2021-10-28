Карпин о Дзюбе: «Мы его не рассматривали. Он в прошлый раз сказал, что не готов, когда мы надеялись, что поможет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал форварда для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022 в ноябре.

– Если говорили про опытных людей, тогда возникает вопрос по Дзюбе. Рассматривали его вариант для вызова?

– Нет, его вариант не рассматривали. Он в прошлый раз, когда мы надеялись, что да, он нам поможет со Словакией и Словенией, сказал, что не готов. Больше не рассматривали.

– И не будете?

– Пока нет. У нас две игры осталось, когда еще?

– Ну даже если что-то там с этим составом...

– Ну «даже если», когда «даже если» – тогда и будем разговаривать, – сказал тренер.

Россия сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).

Дзюба отказался ехать в сборную, потому что «не набрал оптимальную форму». Карпин только пожал плечами