Карпин о Дзюбе: «Мы его не рассматривали. Он в прошлый раз сказал, что не готов, когда мы надеялись, что поможет»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин квалификация ЧМ-2022 Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022 в ноябре.

– Если говорили про опытных людей, тогда возникает вопрос по Дзюбе. Рассматривали его вариант для вызова?

– Нет, его вариант не рассматривали. Он в прошлый раз, когда мы надеялись, что да, он нам поможет со Словакией и Словенией, сказал, что не готов. Больше не рассматривали.

– И не будете?

– Пока нет. У нас две игры осталось, когда еще?

– Ну даже если что-то там с этим составом...

– Ну «даже если», когда «даже если» – тогда и будем разговаривать, – сказал тренер.

Россия сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).

Дзюба отказался ехать в сборную, потому что «не набрал оптимальную форму». Карпин только пожал плечами

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