Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал возможный уход Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

«Мне кажется, сейчас Карпину нужно взять паузу, перед тем как делать какие-то заявления. Я знаю, что он недоволен командой, выдвигал ей претензии, был разочарован. Но, на мой взгляд, не надо делать выводы по горячим следам – нужно взять перерыв, все взвесить на трезвую голову и принять решение. В моем понимании, у него все неплохо получается и уходить сейчас – преждевременно.

Конечно, эти слова показывают его эмоции и переживания. Я думаю, что команда его уважает и доверяет ему, поэтому надеюсь, что такое заявление будет правильно воспринято ребятами. В любом случае, я задаюсь логичным вопросом: а кто, если не Карпин?

На мой взгляд, на сегодняшний день у нас других вариантов нет, Карпин – лучший из возможных. И, конечно же, так бросать команду в данной ситуации – не по-мужски. На полпути расстаться с командой будет некорректно. На Карпина это совсем не похоже, поэтому я думаю, что он доведет дело до конца», – сказал Свищев.

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