Карпин о 0:1 с Хорватией: «С Украиной в 1999-м было больнее – создавали моменты, повели, а потом сами себя убили. Тут не было игры – шок полнейший»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил ощущения от поражения в матче с Хорватией (0:1) в квалификации ЧМ-2022 и ничьей с Украиной (1:1) в квалификации Евро-2000, помешавшей россиянам выйти в финальную часть.

В том матче в 1999 году Карпин забил единственный гол команды.

– У вас не было чувства, что история повторяется? До боли знакомый сценарий, как в 1999 году в матче с Украиной.

– Ну а какая разница, возникла параллель такая или нет? Допустим, возникла. Ну и?

– Когда больнее было?

– Тогда было больнее. С мы создавали моменты, повели в счете, а потом сами себя убили. Здесь, скорее, несчастный случай. А там реально сами себе забили, играя в хороший футбол.

Во вчерашнем матче не было игры - это расстраивает больше всего. Я бы сказал, что это полнейший шок для меня. Полнейший, – сказал Карпин.

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