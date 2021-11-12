Роналду после поражения от Сербии: «Никаких оправданий. Португалия стремится в Катар»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после поражения от (1:2) в отборочном матче .

«Футбол вновь и вновь показывает нам, что самые извилистые пути порой приводят к желаемым результатам. Вчерашнее поражение тяжело, но не настолько, чтобы сбить нас с пути.

Попадание на чемпионат мира в Катаре все еще вполне реально, и мы знаем, что нужно сделать, чтобы попасть туда.

Никаких оправданий. Португалия стремится в Катар 🇵🇹🙏🏽», – написал нападающий в инстаграме.

😳 Португалия тоже в стыках! Сербы сослали туда Роналду голом на 90-й