Роналду после поражения от Сербии: «Никаких оправданий. Португалия стремится в Катар»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Сербии по футболу ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022 соцсети Футбол

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после поражения от Сербии (1:2) в отборочном матче ЧМ-2022.

«Футбол вновь и вновь показывает нам, что самые извилистые пути порой приводят к желаемым результатам. Вчерашнее поражение тяжело, но не настолько, чтобы сбить нас с пути.

Попадание на чемпионат мира в Катаре все еще вполне реально, и мы знаем, что нужно сделать, чтобы попасть туда.

Никаких оправданий. Португалия стремится в Катар 🇵🇹🙏🏽», – написал нападающий «Манчестер Юнайтед» в инстаграме.

😳 Португалия тоже в стыках! Сербы сослали туда Роналду голом на 90-й

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