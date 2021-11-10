Сантуш о поражении от Сербии: «Роналду был раздражен. Он говорил, что в матче в Сербии его гол на последней минуте не засчитали»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сдерживал эмоций после поражения от Сербии (1:2) в квалификации ЧМ-2022.

После игры капитан команды эмоционально пообщался с тренером , подошедшим пожать игроку руку. Роналду показал специалисту указательный палец, а затем всплеснул руками.

На послематчевой конференции Сантуш объяснил поведение форварда .

«Роналду говорил, что в матче в Сербии он забил гол на последней минуте, который не засчитали.

Все нормально, он был раздражен. После игры никто не будет объяснять, что произошло или не произошло», – сказал тренер.

В марте на 93-й минуте матча с Сербией (2:2) Роналду пробил по воротам, но защитник сербской команды Стефан Митрович в подкате вынес мяч. Судьи посчитали, что в том эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано.

Криштиану лишили чистого (и победного!) гола на 94-й минуте. Он был в ярости: наорал на судью и швырнул капитанскую повязку

😳 Португалия тоже в стыках! Сербы сослали туда Роналду голом на 90-й