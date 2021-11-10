«Каким дебилом надо быть, чтобы об этом говорить?» Карпин о том, что ему будут припоминать слова про «Ростов» – «Урал» при неудаче с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин уточнил свои слова по поводу важности игры с Хорватией в квалификации ЧМ-2022.

– В команде все здоровы? Мы видели, как ребята гуляли на поле, но Головин не выходил, все ли с ним в порядке?

– Все, кто прилетел, все здоровы. Головин, по-моему, выходил на поле, посмотрел и ушел, чего там смотреть-то, что изменится?

А Терехов за два дня не успел бы восстановиться, поэтому решили отправить сразу в клуб.

– Вы такую фразу сказали, что матч – «Урал» был самым важным в вашей карьере. Не боитесь, что потом будут припоминать, если какой-то не такой результат будет, будут вас тыкать носом в эту фразу?

– Припоминать, что я сказал, что это не самый важный матч в моей карьере? Это до какой степени надо быть дебилом, чтобы об этом вообще говорить?

Да, важный для всех в России. Но вопрос был задан о моей карьере. Для всей России, естественно, это самый важный матч – в этом году, я имею в виду. Таких матчей уже было 10, 20, 30, начиная или заканчивая Украиной, например. Ну, все живы-здоровы, никто не умер вроде, я здесь еще до сих пор, – сказал Карпин.