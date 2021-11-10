Карпин не считает матч с Хорватией важнейшим в карьере: «Таким был «Ростов» – «Урал», когда боролись за стыки. Не сравнится»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил важность квалификационного матча ЧМ-2022 с Хорватией.

– Какие у вас ощущения? Это самый важный матч в вашей карьере?

– Ощущения такие же, как перед любым важным матчем, ничего сверхъестественного, никаких ощущений новых, и не думаю, что испытаю.

По поводу важности.. Самый важный матч в карьере? Однозначно нет.

Самый важный матч в карьере у меня уже был, ну, может еще будет какой-то. Пока самым важным матчем был – «Урал», когда мы боролись за стыки, чтобы не вылететь. Вот тогда был важный матч.

Сейчас важный матч за выход, но, опять же, даже если что, еще есть второй шанс, те же стыки. Так что не сравнится абсолютно, – заявил Карпин.