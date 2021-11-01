Терехов не сыграет против Хорватии из-за ушиба коленного сустава

Защитник Сергей Терехов, получивший 11 ноября травму в игре с Кипром (6:0), покидает расположение сборной России перед решающим матчем отборочного цикла ЧМ-2022.

«В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против Хорватии.

Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Заключительная игра сборной России в квалификации ЧМ-2022 против Хорватии состоится 14 ноября в Сплите.