Сутормин, Осипенко, Ерохин, Терехов и Фомин – в старте сборной России на матч с Кипром. Головин – капитан

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Стал известен состав сборной России на матч квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

С первых минут на поле выйдут Матвей Сафонов, Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Сергей Терехов, Александр Ерохин, Даниил Фомин, Александр Головин, Андрей Мостовой, Федор Смолов, Алексей Миранчук.

Головин будет капитаном сборной России в сегодняшнем матче.

Запасные: Гильерме, Никита Хайкин, Данил Глебов, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Антон Заболотный, Иван Сергеев.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Россией и Кипром.

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