Сутормин, Осипенко, Ерохин, Терехов и Фомин – в старте сборной России на матч с Кипром. Головин – капитан

Стал известен состав сборной России на матч квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

С первых минут на поле выйдут , Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Сергей Терехов, , Даниил Фомин, , Андрей Мостовой, , .

Головин будет капитаном сборной России в сегодняшнем матче.

Запасные: Гильерме, Никита Хайкин, Данил Глебов, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Антон Заболотный, Иван Сергеев.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Россией и Кипром.