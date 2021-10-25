Смолов, Захарян, Сергеев и Хайкин вызваны в сборную России на решающие матчи с Хорватией и Кипром

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Монако Крылья Советов Ростов Химки Федор Кудряшов Алексей Ионов Федор Смолов Аталанта Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Динамо Москва сборная Кипра по футболу Сергей Терехов Валерий Карпин Гильерме Краснодар Буде-Глимт Александр Ерохин Антон Заболотный Георгий Джикия квалификация ЧМ-2022 Роман Зобнин Вячеслав Караваев Дмитрий Чистяков Алексей Сутормин Илья Лантратов Алексей Миранчук Дмитрий Баринов Александр Головин Рифат Жемалетдинов Зелимхан Бакаев Ильзат Ахметов Даниил Фомин Андрей Мостовой Никита Хайкин Матвей Сафонов Игорь Дивеев Максим Осипенко Данил Глебов Илья Самошников Иван Сергеев Арсен Захарян Футбол

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил состав команды на решающие матчи квалификации ЧМ-2022 в ноябре.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

За 2 тура до конца отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре россияне занимают первое место в группе H с 19 очками, у Хорватии – 17.

Россия сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные