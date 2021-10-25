Смолов, Захарян, Сергеев и Хайкин вызваны в сборную России на решающие матчи с Хорватией и Кипром

Тренерский штаб сборной России во главе с объявил состав команды на решающие матчи квалификации ЧМ-2022 в ноябре.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

За 2 тура до конца отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре россияне занимают первое место в группе H с 19 очками, у Хорватии – 17.

Россия сыграет против (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и (14 ноября, Сплит, 17:00).