«В бой идут одни старики». Карпин о составе на игры с Хорватией и Кипром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор в пользу игроков, которых он вызвал для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022 в ноябре.

«Был сделан выбор в пользу игроков, так скажем, более опытных. До этого были Словакия и Словения, мы говорили, что самые важные матчи. Теперь самые важные матчи – Кипр и Хорватия.

Ну если можно так назвать список – «В бой идут одни старики». Футболисты, за исключением, наверное, Сергеева, уже были в сборной, играли уже большее или меньшее количество игр на этом уровне. Поэтому выбор сделан в их пользу.

Плюс, если говорить конкретно про линию нападающих, то Тюкавин и Агаларов будут в молодежной сборной. Они будут так же под рукой, они никуда не уедут.

У многих команд еще есть игры в Европе, и еще тур будет идти, так что еще могут быть изменения даже из-за этого. Но конкретно Тюкавин и Агаларов будут рядом и в любой момент могут оказаться и в первой сборной», – сказал тренер.

Россия сыграет против (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и (14 ноября, Сплит, 17:00).